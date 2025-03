Las palabras de una madre soltera que vive en una caravana por el problema de la vivienda: "La Constitución lo dice bien claro"

Alicia Bocuñaño es taxista, madre soltera y, desde hace un tiempo, no tiene hogar. No porque no trabaje, no porque no lo haya intentado, sino porque la burbuja de la vivienda en Ibiza la dejó fuera del sistema. Hoy vive en una caravana junto a su hijo y su ahijado. Y no está sola. A su alrededor, hay muchos más como ella: profesores, policías, enfermeros. Gente con empleo, con nómina, que simplemente no encuentra un lugar donde vivir.

"Seguimos luchando. No pararemos hasta que nos den una vivienda digna", dice.

En laSexta Xplica, Alicia relata las peripecias que ha enfrentado para encontrar alquiler: "Por ser madre soltera, he intentado alquilar muchísimos pisos y la mayoría me ha dicho que no por tener un hijo", cuenta. Cuando ha intentado compartir vivienda, la situación tampoco ha sido mejor: "Si buscas tranquilidad, paz y un hogar digno, es imposible".

También ha pasado por el laberinto burocrático. Cuando se quedó en la calle, recurrió a los servicios sociales. Durante un año y medio, le dieron un techo, pero después tuvo que irse. “Las ayudas se acaban porque hay más gente en la misma situación. Sales de ahí y empieza la historia de los desalojos. Hoy estoy en un asentamiento y cada mañana me despierto sabiendo que en cualquier momento pueden venir a echarnos".

La crisis de la vivienda en Ibiza ha alcanzado niveles históricos, reflejados en los 12 asentamientos como el de Alicia. Ya ni siquiera hace falta estar fuera del sistema para acabar en una caravana.

"La Constitución española lo dice bien claro: todo ciudadano merece una vivienda digna. Pero la realidad es otra", narra con angustia.