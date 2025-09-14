Pedro Rodríguez, sobre los drones rusos en el espacio aéreo de Polonia: "La prioridad es separar a EEUU de Europa"

El profesor de Relaciones Internacionales ha asegurado que este movimiento de Putin sirve para medir la colaboración (o no) que existe entre el continente y el país norteamericano.

Esta semana, Polonia tuvo que derribar varios drones rusos que entraron en su espacio aéreo. Una acción que Donald Trump ha calificado de "posible error", pero que ha hecho saltar las alarmas en Europa.

Precisamente este movimiento ruso, como ha señalado Pedro Rodríguez en laSexta Xplica, sirve a Vladimir Putin para calibrar la colaboración entre el continente europeo y Estados Unidos: "En el nuevo orden mundial, una prioridad es separar a Estados Unidos de Europa. Aquí lo que vemos es que se está poniendo a prueba ese vínculo. Se está poniendo a prueba el compromiso de EEUU con la seguridad y la defensa de Europa".

"Estados Unidos es incapaz de ofrecer el cumplimiento del artículo 5 de la Alianza Atlántica. Eso Putin lo sabe y está lanzando un mensaje triple. La idea fundamental es que la guerra va a terminar como él quiere, que Ucrania no va a tener una paz justa, que Europa no va a desplegar tropas en Ucrania y que no va a haber garantías de seguridad para nadie", ha añadido.

Por ello, el profesor de Relaciones Internacionales ha apuntado que el presidente ruso "piensa utilizar el cheque en blanco que le ha extendido Donald Trump con tantas contradicciones, plazos incumplidos y amenazas sin materializar".