Ahora

Análisis en laSexta

Pedro Rodríguez, sobre los drones rusos en el espacio aéreo de Polonia: "La prioridad es separar a EEUU de Europa"

El profesor de Relaciones Internacionales ha asegurado que este movimiento de Putin sirve para medir la colaboración (o no) que existe entre el continente y el país norteamericano.

1:37 Pedro Rodríguez, sobre los drones rusos en el espacio aéreo de Polonia: "Se está poniendo a prueba el vínculo entre Estados Unidos y Europa"

Esta semana, Polonia tuvo que derribar varios drones rusos que entraron en su espacio aéreo. Una acción que Donald Trump ha calificado de "posible error", pero que ha hecho saltar las alarmas en Europa.

Precisamente este movimiento ruso, como ha señalado Pedro Rodríguez en laSexta Xplica, sirve a Vladimir Putin para calibrar la colaboración entre el continente europeo y Estados Unidos: "En el nuevo orden mundial, una prioridad es separar a Estados Unidos de Europa. Aquí lo que vemos es que se está poniendo a prueba ese vínculo. Se está poniendo a prueba el compromiso de EEUU con la seguridad y la defensa de Europa".

"Estados Unidos es incapaz de ofrecer el cumplimiento del artículo 5 de la Alianza Atlántica. Eso Putin lo sabe y está lanzando un mensaje triple. La idea fundamental es que la guerra va a terminar como él quiere, que Ucrania no va a tener una paz justa, que Europa no va a desplegar tropas en Ucrania y que no va a haber garantías de seguridad para nadie", ha añadido.

Por ello, el profesor de Relaciones Internacionales ha apuntado que el presidente ruso "piensa utilizar el cheque en blanco que le ha extendido Donald Trump con tantas contradicciones, plazos incumplidos y amenazas sin materializar".

Las 6 de laSexta

  1. Rusia sigue tanteando las defensas europeas: Polonia y Rumanía despliegan a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de drones rusos
  2. Un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar sin éxito la penúltima etapa de La Vuelta
  3. Una explosión en un bar de Vallecas deja 25 heridos: la causa fue "una concentración de gases"
  4. La viuda de Charlie Kirk rompe su silencio: "Si pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no imaginan lo que acaban de desatar"
  5. Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"
  6. De poder fumar en colegios y hospitales a estar prohibido en bares y restaurantes: la evolución de las leyes antitabaco en España