Dice que "a lo mejor se le da un indulto"

La abogada destacó en laSexta Xplica que "el PSOE ha ganado en toda Cataluña, algo que no pasaba nunca, mientras que Junts ha perdido fuerza". Por eso, no entiende "la batalla del partido por el referéndum", que, según dijo, "no se le va a dar".