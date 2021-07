Tras cerca de nueve años como presentador de laSexta Noche, Iñaki López se despide este sábado del programa para dar paso a una nueva etapa en la que será el encargado de conducir Más Vale Tarde junto a Cristina Pardo.

Antes de decir adiós a laSexta Noche, Iñaki López ha querido destacar el importante papel del equipo en el éxito del programa en los nueve años que lleva en emisión en una publicación en Twitter que ha acompañado con una fotografía en la que aparece en el plató rodeado de todos sus compañeros.

"Me despido de un programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi nueve años. Ellos son los artífices del éxito de laSexta Noche", ha expresado, a lo que ha añadido: "¡Os quiero un potosí, chavalada!".

Será José Yélamo el que tome las riendas de laSexta Noche en septiembre tras la marcha de Iñaki López. De cara a ese relevo, Yélamo preguntó a Iñaki López cómo hace para permanecer tantas horas de pie y "no acabar reventado". La respuesta, siempre en clave de humor, la da el todavía presentador de laSexta Noche, en el vídeo.