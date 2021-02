Julián Ezquerra ha expresado que le da "pena" tener que decir que "la atención primaria en Madrid y toda España está agonizando y está en una fase muy avanzada, a punto de morir".

En este sentido, ha destacado que "nuestros gobernantes la están dejando morir porque no creen en la atención primaria". "Y ese pediatra que atendía a los niños desde que nacía y lo acompañaba en su desarrollo está desapareciendo, ese médico de familia que se hacía cargo del adolescente y le diagnosticaba cosas agudas, está muriendo", ha manifestado.

Así, el médico ha advertido de que "vamos a ir a un sistema que no sabemos cuál es, pero que no es el que hemos conocido, el que nos ha dado muy buenos resultados y que ha sido la envidia yo creo de todo el mundo". "Nosotros estamos acabando con él porque nuestros dirigentes no creen en ello. Creen en el hospital que saca adelante a los pacientes críticos, pero no se dan cuenta de que el 90% de las necesidades asistenciales de un ciudadano se resuelven en el ámbito de la atención primaria y lo estamos abandonando", ha criticado.