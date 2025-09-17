Un euro o 10.000: Marta y María Isabel se la juegan en 'Tesoro o Cacharro' con el balón del 12-1 de España a Malta

Dos artículos y 10.000 euros en juego: ¿El balón original del histórico partido de 12-1 de España-Malta o una vajilla de 'Limoge'? Aquí puedes ver la elección final de las amigas en el concurso 'Tesoro o Cacharro'.

La ronda final no ha podido ser más vibrante para Marta Arce y María Isabel García, las dos amigas que, armadas de valor, han continuado firmes al apostar que el balón original delpartido de la Eurocopa entre España y Malta (12-1) vale más que una pieza de vajilla diminuta de 'Limoge'.

Y es que los dos últimos artículos de esta gran final tienen un valor muy diferente: uno de ellos cuesta 10.000 euros frente al otro objeto que tiene un valor de un euro. Es ahora cuando, Marc Flotats, experto coleccionista del programa,interviene con una oferta tentadora: 5.000 euros si renuncian a su elección.

Sin embargo, Marta Arce y María Isabel García prefieren seguir su intuición rechazando la oferta y deciden jugárselo todo a balón del España-Malta.

El veredicto final no tarda en llegar y, para alegría de las amigas y de todo el público, el balón tiene un coste de 10.000 euros, una cifra que se llevan a casa.

