El patinazo de las concursantes de 'Tesoro o Cacharro' tras perder 15.000 euros al no apostar por una bici histórica

Las concursantes de 'Tesoro o Cacharro' apuestan 15.000 euros a que el balón de la Eurocopa entre España y Malta vale más que la Pinarelo de los 90s del equipo Banesto. Aquí puedes ver el momento de la verdad.

¿Una bici Pinarelo de los 90s del equipo Banesto o el balón de la Eurocopa entre España y Malta? Marta Arce y María Isabel García, las concursantes de 'Tesoro o Cacharro' se la juegan por decicir cuál de los dos objetos cuesta 15.000 euros.

El ciclista José Luis de Santos, más conocido como 'Soria', trabajó para Induráin y Perico Delgado sobre esta bicicleta, que actualmente está en el Museo del Deporte de Madrid. Una bici histórica que compite contra el balón original del partido donde España logro el milagroso 12-1 contra Malta.

Convencidas de que el balón superará a la bici, deciden seguir su intuición y marcar la bici. Para su sorpresa, la jugada no sale como esperan. Una apuesta arriesgada que deja a las amigas sin el premio gordo del momento: los 15.000 euros.

*Puedes volver a ver el programa de 'Tesoro o Cacharro' al completo en atresplayer.com.