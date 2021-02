El rey emérito habría pedido autorización a Moncloa y la Zarzuela para volver a España "tres o cuatro días" para recoger el resto de enseres personales que mantiene en el recinto palaciego. No obstante, la contestación tanto de Moncloa como de Zarzuela habría sido tajante: no puede volver. Es la información que ha publicado OK Diario y que ha compartido el periodista Eduardo Inda en laSexta Noche.

Pero ¿para qué quiere recoger el rey sus enseres? Inda ha contado que el monarca se fue con "pocas maletas" a Arabia Saudí, y que ahora "querría establecer su residencia habitual en Abu Dabi, o en algún otro país extranjero: "Para eso necesita llevarse toda la parafernalia que rodea a cualquier persona: camisas, corbatas, calzoncillos...".

El periodista y director de OK Diario ha analizado en el programa la situación en la que se encuentra el monarca actualmente, dado que esta segunda regularización del rey "pone mucho más difícil la vuelta del rey" porque, según ha expuesto el periodista, "demuestra que la primera regularización es una falsedad, que mintió".

"Nosotros ya contamos en Navidad que el rey no iba a volver a España, y también que Carmen Calvo le había dicho al jefe de la Casa del Rey que mientras ellos estén en el Gobierno Don Juan Carlos no volverá de forma permanente a España", ha proseguido explicando Inda, que ha apuntado que "lo mejor que le puede ocurrir a la institución es que Don Juan Carlos esté lejos de España".