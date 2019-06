Después de que la ministra Isabel Celaá exigiera una rectificación por parte de los medios que hablaron de plagio en la tesis de Sánchez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a 'ABC', 'Ok Diario' y 'El Mundo' que se retracten sobre las acusaciones de plagio. Lo ha hecho a título particular y no como presidente del Ejecutivo. En un burofax remitido a estos tres medios, Sánchez asegura que si no rectifican se reserva el derecho a emprender acciones legales. De momento todos ellos se reafirman. El Ejecutivo da por zanjado el asunto una vez demostrado que no hubo plagio.