Noelia Núñez, sobre la propuesta de Rufián: "Le gusta más Madrid que a un votante del PP"

"En ese lado del muro (la izquierda política) cada vez son menos y da igual que se junten o que hagan coaliciones porque la extrema izquierda está fuera de los parlamentos autonómicos", opina Núñez sobre la coalición de izquierdas en España.

Hace una semana, laSexta Xplica anunció que Gabriel Rufián iba a comenzar, el próximo 18 de febrero, una serie de actos públicos con líderes de los principales partidos a la izquierda del PSOE. El primero de ellos será con Emilio Delgado, miembro de Más Madrid.

Sin embargo, a lo largo de esta semana, muchos se han mostrado críticos con la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Desde su propio partido, la noticia no ha sido bien recibida.

A esto se suma que Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comuns han respondido a Rufián organizando un acto el próximo 21 de febrero para anunciar que juntos construirán una alianza de izquierdas de cara a las futuras elecciones generales de 2027.

Tras conocer la postura de Rufián, desde laSexta Xplica, la exdiputada del Partido Popular Noelia Núñez compartió su opinión. La 'popular' ha asegurado que a Rufián "la gusta más Madrid que a un votante del Partido Popular; le encanta Madrid".

"Rufián dijo que iba a estar 18 meses (en el Congreso) y ya va de camino a los 10 años y quiere repetir otros cuatro. En ese lado del muro (la izquierda política) cada vez son menos y da igual que se junten o que hagan coaliciones porque la extrema izquierda ya es extraparlamentaria en la mayoría de los parlamentos autonómicos", ha apostillado Noelia Núñez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.