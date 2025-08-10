"Netanyahu es capaz de matar a 60.000 personas para no ir a juicio": el sociólogo Rafa López, sobre el "genocidio" en Gaza

El sociólogo, en su intervención en laSexta Xplica, ha criticado que ni siquiera la Unión Europea se pone de acuerdo para calificar lo de Israel en Gaza como un "genocidio".

Rafa López ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de ese plan de Benjamim Netanyahu para ocupar toda la Franja de Gaza. De ese "genocidio" que el primer ministro israelí está realizando en el enclave por, según dice el sociólogo, "salvarse judicial y políticamente".

"Los valores en Occidente están en decadencia. Todo viene por el estercolero de que tres hombres en el mundo hagan prevalecer sus intereses. Son 60.000 muertos por un objetivo político, para que un hombre se salve judicial y políticamente. Es la megalomanía de un hombre", expresa.

E insiste en esa idea: "Por no ir a los tribunales, una persona es capaz de asesinar a más de 60.000 personas".

"Es un genocidio televisado, pero ni nos ponemos de acuerdo en eso ni hay contundencia a nivel europeo. Ahora dicen que sí, que quizá se está cometiendo un genocidio. Quizá", afirma López.

Y concluye: "No nos olvidemos que esto comenzó con un objetivo político y que el final es esa extrema derecha israelí que quiere el genocidio y la ocupación".