Nazanín, escritora iraní: "Nosotros hubiésemos querido juzgar a Jamenei en un tribunal por sus crímenes contra la humanidad"

Nazanín Armanian, escritora y politóloga iraní, ha expresado en laSexta Xplica que lamenta que el ayatolá Jamenei "haya sido asesinado de esta manera", si se confirma que ha muerto en los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

"Los iraníes hubiéramos querido haberle juzgado en un tribunal internacional por sus crímenes contra la humanidad", ha manifestado Armanian, quien ha destacado que "con el ayatolá Jamenei, cada dos horas se ha ahorcado a un iraní". "El último ha sido esta mañana a una chica de 25 años a la que han matado ahorcándola en una cárcel", ha denunciado.

