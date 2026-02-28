Al menos una mujer muerta y decenas de heridos por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv

Los detalles El Ejército de Israel se ha movilizado hasta los "lugares de impacto", según un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas.

Un ataque con misiles lanzados desde Irán ha dejado al menos una persona muerta y 26 heridas en Tel Aviv, siendo este el primer impacto conocido en la ciudad. La víctima mortal es una mujer de unos 40 años, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom. Este ataque es una respuesta a la operación militar de Israel y Estados Unidos en Irán. El MDA trasladó a 20 heridos al hospital, con uno en estado grave. El Ejército de Israel se ha movilizado en las áreas afectadas, mientras las Fuerzas Armadas han pedido no difundir imágenes de los lugares atacados.

Al menos una mujer ha muerto y 26 personas han resultado heridas tras impactar un misil iraní en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad. La fallecida es una mujer de unos 40 años, según ha informado el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, en lo que supone la primera víctima mortal de los ataques de Irán a territorio israelí en respuesta a la operación militar de Israel y Estados Unidos en el país persa.

La mujer fue atendida inconsciente y en estado crítico en el lugar del ataque, en donde el MDA también trasladó al hospital a 20 heridos, de los cuales uno está en estado grave, dos moderado y el resto en estado leve.

"Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv, equipos del MDA se han desplegado para buscar las zonas en las que se han recibido estas informaciones", ha señalado el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y en llamas.

Según el diario israelí 'Yedioth Ahronoth', se han registrado cuatro impactos en el centro de Tel Aviv, a lo que añade que se desconoce si todos ellos se corresponden con la caída de proyectiles o con la de metralla tras sus intercepciones.

El Ejército de Israel se ha movilizado hasta los "lugares de impacto", según un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas poco después de conocerse el impacto. "Soldados del Comando del Frente Interno, ambos en activo o las reservas, se han desplegado y operan en varios lugares de impacto simultáneamente, levando a cabo amplios esfuerzos de búsqueda y rescate", han declarado las Fuerzas Armadas, que llamaron a no difundir imágenes de los lugares atacados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.