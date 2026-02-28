Borrell advierte tras la muerte del ayatolá Jamenei: "El régimen iraní no es de una sola cabeza; esto no resuelve el problema"

Josep Borrell ha hablado en laSexta Xplica sobre el asesinado del ayatolá y ha destacado que el régimen iraní "tiene una estructura de poder muy rodada, con más de 40 años de un régimen autocrático"

Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre el asesinato del ayatolá Jamenei, advirtiendo de que "esto no resuelve el problema". "El régimen iraní no es un régimen de una sola cabeza, sino que es un régimen muy institucionalizado, con una estructura de poder muy rodada y con más de 40 años de un régimen autocrático", ha señalado.

En este sentido, el político ha subrayado que "está claro que EEUU e Israel quieren un cambio de régimen", pero ha condenado que lo hagan con este ataque "ilegal". "Ningún demócrata va a llorar sobre la suerte del régimen iraní, sin duda alguna, que ha reprimido a su pueblo y de una manera muy brutal, pero eso no justifica ese ataque", ha criticado, al tiempo que ha denunciado que se trata de un ataque "completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista incluso del derecho interno americano".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.