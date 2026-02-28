Borrell condena los ataques a Irán: "Ningún demócrata va a llorar sobre la muerte del régimen iraní, pero eso no justifica este ataque ilegal"

El exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores ha señalado que el régimen iraní "ha reprimido a su pueblo de una manera muy brutal", pero ha criticado que este ataque "es completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional".

Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha condenado en laSexta Xplica los ataques de EEUU e Israel contra Irán, calificándolos de "ilegales". "Ningún demócrata va a llorar sobre la suerte del régimen iraní, sin duda alguna, que ha reprimido a su pueblo de una manera muy brutal, pero eso no justifica ese ataque completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista incluso del derecho interno americano", ha manifestado.

Además, Borrell ha advertido de que "el régimen iraní no es un régimen de una sola cabeza, sino que es un régimen muy institucionalizado, con una estructura de poder muy rodada, con más de 40 años de un régimen autocrático". "Si se ha muerto (Jamenei), muerto está, pero eso no resuelve el problema", ha alertado.

En este sentido, el político ha destacado que "está claro que EEUU e Israel quieren un cambio de régimen". "No lo ocultan, lo pregonan. Quieren a través de un ataque militar no neutralizar el peligro nuclear de Irán, que tal peligro hoy por hoy no existe, sino provocar un cambio de régimen", ha subrayado Josep Borrell.

