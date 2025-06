Una mujer trabajadora: "Si una persona no puede independizarse y cubrir sus gastos, ¿cómo va a plantearse tener un hijo?"

La tasa de fecundidad en España está en un 1,19 hijos por mujer, uno de los datos más bajos de la Unión Europea. Ante esta situación, Yolanda Alba, una mujer trabajadora, ha señalado que es lógico que los jóvenes no tengan hijos si no pueden costearse los gastos de su propia vida.

"Es complicado (tener hijos). Si una persona no puede independizarse, no puede cubrir sus gastos mínimos, ¿cómo va a plantearse tener un hijo? Que es una responsabilidad", ha aseverado.

Además, ha puesto el ejemplo de su propia familia para señalar que tampoco es una solución tener hijos sin poder darles una vida tranquila: "Mi madre tuvo siete hijos y hemos vivido los siete, ¿pero cómo hemos vivido? Porque hubo un tiempo que no teníamos ni luz en casa. Ahora, evidentemente, las personas no queremos esto para nuestros hijos".

"Me parece más inteligente, en vez de tener siete hijos, tener dos y que puedan vivir. Y si no puedes tenerlos, porque no puedes ni tú misma costear tu vida, no los tengas. Todo es una cadena. Nuestros jóvenes no se pueden independizarse, tienen sueldos precarios...", ha concluido.