Una mujer con dos trabajos, sobre la situación económica: "Palmamos siempre los mismos, las familias más vulnerables"

"Hago unos 190 kilómetros muchas veces, 150... eso todos los días. Hay un trabajo, el que hago el primero, que solo es para pagar el incremento de los combustibles", dice Teresa.

Teresa tiene dos trabajos y aún así eso no ayuda ante la subida de los precios por la guerra en Irán. La mujer explicaba este sábado su situación en laSexta Xplica, donde no dudó en ser tajante ante una crisis en la que, para ella, "palmamos siempre los mismos".

Para ella, los más afectados por la crisis económica derivaba del conflicto son "las familias más vulnerables, las personas con trabajos a pocas horas...". Teresa tiene un trabajo de dos horas en un pueblo a 18 kilómetros del suyo, luego otro a 35 kilómetros. Además, cuida a sus padres mayores en otra localidad a 25 kilómetros. "¿Vosotros calculáis cuántos kilómetros hago al día?", pregunta.

"Hago unos 190 kilómetros muchas veces, 150... eso todos los días. Hay un trabajo, el que hago el primero, que solo es para pagar el incremento de los combustibles", señala. Y va más allá. Ella, que vive en Madrid, tiene problemas para desplazarse por contar un coche diésel. "Como mi vida es precaria no puedo comprar un coche de gasolina, ni siquiera un etiqueta 0 y en Madrid también nos gravan con los coches diésel. Pago casi 20 euros más en llenar el depósito", apunta.

A esto se suma la cesta de la compra para una familia de cuatro personas como la suya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.