Esther Ruiz, tajante con la polémica en Jumilla: "Se fuman 781 años de historia musulmana en España"

En laSexta Xplica, ha tildado el mensaje que se da como "xenófobo y discriminatorio", y abre el debate de fondo a otro "modelo de política".

Esther Ruiz, de 'Empatía', ha estado en laSexta Xplica para tratar de toda la polémica que se está viviendo en Jumilla. Para ella, el PP está "incómodo con el tema de la inmigración" y abre un debate sobre el "modelo de política".

"Ya lo hemos visto en Madrid. Tras el Congreso del PP es una consigna que ahora sus diputados sean más de Vox que los diputados de Vox", afirma.

Ruiz lo explica: "El PP tiene dos problemas. Uno es parar el chorreo de votos que se están yendo y el laboratorio de Madrid ha demostrado que funciona. Otro es quitar motivos para votar a Vox. En Madrid son irrelevantes".

Posteriormente, habla de esa moción en Jumilla: "Tiene dos partes, una de exposición y otra de los puntos a votar. En Jumilla se dice que España es fruto de la filosofía griega, del derecho romano y de la civilización cristiana. Se fuman 781 años de historia musulmana".

"Eso no es un lapsus, es un mensaje discriminatorio y xenófobo. El PP esconde la mano, debería darles vergüenza que hasta la conferencia episcopal les haya tirado de las orejas", sentencia.