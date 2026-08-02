Monrosi, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Las reacciones de Europa y sus instituciones dan arcadas"

"La presidenta de la Comisión Europea decía que lo más importante es que ninguno ha llegado a la península. No ha tenido ni un segundo para acordarse de las 100 personas que han venido a buscarse la vida y que la han perdido frente a las costas de Ceuta", lamenta.

"La preocupación en el Gobierno, más allá de las palabras públicas, es extraordinaria", apunta José Enrique Monrosi en laSexta Xplica acerca de la crisis migratoria de Ceuta y sus repercusiones sociales y políticas. "Si tenían información y no han actuado en base a ella van a tener que dar todas las explicaciones de por qué no se ha hecho", advierte, a la vez que admite que le cuesta ver "la intencionalidad y el rédito político a que Pedro Sánchez permita un capítulo como este, que de ninguna manera le viene bien", opina.

El periodista señala que lo verdaderamente importante son las 100 personas que han muerto "ahogados y reventados contra las rocas" y asegura que le sorprende que este asunto no sea el eje de la conversación y los análisis se vayan a "otras cosas". Monrosi recuerda las palabras de Feijóo en las que habla de "invasión" y "ocupación" y recalca que, a su juicio, "las imágenes que estamos viendo no son de gente que haya venido u ocupar nada". "Es gente que ha venido a buscar comida", asegura. "Nadie ha venido con armas", insiste.

"Si hubiesen muerto cien personas por una misma causa en cualquier otra circunstancia, el mundo estaría al borde del colapso", sentencia. Monrosi afirma que "el nazismo es un problema de Estado muy grave". "Con las situaciones tan graves que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, solo se han producido brotes de violencia y ha estado en riesgo el orden público cuando han ido los nazis a por la carroña", sentencia.

El periodista menciona en este punto a aquellos que han afirmado que hay que "cazar" a esos inmigrantes -como ha hecho José María Figaredo, diputado de Vox-. "Yo no sé que más necesitamos para llamarlos nazis".

Además, Monrosi cree que el Gobierno tiene que dar explicaciones si el CNI no tenía información de esto. "Supongo que algún tipo de información tendría la Inteligencia española y no sé cómo se ha gestionado. Lo que sí dan arcadas es de ver la reacción de Europa y sus instituciones", afirma, para después recordar el contenido de un tuit de la presidenta de la Comisión Europea: "Decía que lo más importante es que ninguno ha llegado a la península. No ha tenido ni un segundo para acordarse de las 100 personas que han venido a buscarse la vida y que han perdido su vida frente a las costas de Ceuta".

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