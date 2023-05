El periodista José Enrique Monrosi ha analizado la situación de la vivienda en España: "Las películas de los pactos de Estado suenan muy bien, pero la gente que vota determinadas opciones políticas quiere determinadas soluciones. Para la vivienda, la derecha de este país propone construir más, no tocar el salario mínimo interprofesional, no meterle más impuestos a la banca y no controlar los precios del alquiler".

En este sentido, el periodista ha apuntado que un pacto de Estado "sería maravilloso", pero "la gente que no llega a fin de mes, o que no puede pagar el alquiler, quiere que le suban el salario mínimo interprofesional y que se controlen los precios abusivos de los alquileres, no que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. Eso les da igual. Quieren soluciones para sus problemas".

Al respecto, Monrosi repasa los datos de Eurostat y el INE: "En la última década han subido los alquileres un 16% y un 42% los precios de venta de vivienda. Según el INE, hay 3,4 millones de viviendas vacías".