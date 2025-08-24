Míriam Jiménez, socióloga: "La meritocracia no existe, por lo que heredar una casa es un sostén y un futuro"

¿Existe realmente la meritocracia en España? La socióloga Miriam Jiménez lo pone en duda. En laSexta Xplica, la experta asegura que factores como el peso de la familia, las herencias y la falta de igualdad de oportunidades hacen imposible hablar de meritocracia.

En este vídeo de laSexta Xplica, la socióloga Miriam Jiménez opina sobre si existe o no en España la meritocracia. Sin embargo, la experta no tiene buenas noticias, pues considera que la meritocracia no existe en países como el nuestro.

Debido a que en España la figura de la familia es un pilar fundamental, "es un sustento importante". Esto provoca que las personas que heredan grandes fortunas dificulten que otros puedan ascender y acceder a las mismas oportunidades.

"Donde no tenemos estados del bienestar tan potentes como en otros, donde no hay igualdad de oportunidades, que es lo que supuestamente defienden los liberales, realmente, neoliberales, porque no están defendiendo la igualdad de oportunidades", señala Miriam Jiménez.

"En un país en el que la meritocracia obviamente no existe, heredar una casa es un sostén y es un futuro", asegura la socióloga.