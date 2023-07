Miquel Iceta ha advertido en laSexta Xplica de que "si Vox influye en los gobiernos, el colectivo LGTBI va a estar en peor situación", a lo que ha añadido que "el PP le está dejando hacer en algunos lugares". "Hay libertades en riesgo y hemos vuelto a eso de 'que haya homosexuales, pero que no lo muestren en la calle. Esto a mí me emociona", ha reconocido el ministro de Cultura, quien ha recordado el "miedo" que sintió su madre cuando le contó que era homosexual "porque pensaba que iba a ser infeliz, y que correría riesgos que no tenía por qué".

"Afortunadamente, con el paso del tiempo nos encontramos celebrando mis parejas y mis fiestas", ha expresado Iceta, quien ha alertado de que "eso corre riesgo, porque se vive por parte de Vox y el PP no reacciona a la idea de que hay que replegar esos derechos".

De esta forma, el ministro socialista ha respondido a Rajoy, quien dijo que "los transexuales es un tema que a nadie le importan". "Creo que Rajoy comete un error al decir eso. Tenemos que hablar de lo que importa a cualquier ciudadano, la economía y también los derechos", ha subrayado Iceta, quien ha destacado que "hay personas trans que son las que peor lo han pasado y las que más han sufrido por ver reconocidos sus derechos".

"Vi hace poco una película, 20.000 especies de abejas, es fantástica, nos explica el fenómeno de la infancia trans. Yo soy miembro del colectivo LGTBI y no conocía la realidad; me parece natural, hemos de vivir con ella, y los poderes púbicos han de procurar la felicidad de todo el mundo. ¿Cómo la felicidad de alguien, aunque sea una sola persona, no sea de interés?", ha manifestado Miquel Iceta.