Gabi Sanz, sobre la final del Mundial: "Me da miedo que nuestra plantilla adolece un poco de falta de experiencia"

El periodista expresó que Argentina "va a usar sus armas, que lo han hecho muy bien a lo largo de la historia, ya que tienen tres Mundiales y van a por el cuarto".

Gabi Sanz habló en laSexta Xplica sobre la final del Mundial y destacó que "Argentina va a usar sus armas", algo que, considera, "han hecho muy bien a lo largo de la historia", ya que "tienen tres Mundiales y van a por el cuarto". Mientras, de la plantilla de España reconoció que le da "miedo" que "adolece un poco de falta de experiencia".

"Son jugadores maravillosos, juegan como un equipo y es cierto que probablemente en términos de equipos si tú evalúas todos los que han estado, probablemente sea el mejor, pero se van a sacar de ahí artes de todo tipo", manifestó el periodista, a lo que Susana Díaz le respondió que "Cucurella seca a Messi como secó a Mbappé, que todavía está soñando con él".

Por su parte, Noelia Núñez, exdiputada del PP, declaró que está "segura que Luis de la Fuente les ha aleccionado y les ha dicho cómo juega Argentina, cómo es Argentina y cómo se va a comportar Argentina". "Yo confío mucho en nuestro seleccionador. Creo que ha hecho un trabajo excepcional, ha planteado muy bien todos los partidos que ha disputado España durante todo el Mundial y creo que el de la final va a estar también muy bien planteado", pronosticó Núñez.

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