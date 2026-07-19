Muere ahogada una joven de 13 años tras caer accidentalmente al río Duero en Toro, Zamora

¿Qué ha pasado? El suceso ha tenido lugar sobre las 17.15 horas en el entorno del Puente de Piedra de Toro, hasta donde se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Toro, junto a personal sanitario que ha intentado reanimar sin éxito a la víctima.

Una joven de 13 años falleció ahogada este domingo en Toro, Zamora, tras caer accidentalmente al río Duero y ser arrastrada por la corriente, según informó la Guardia Civil y el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. El incidente ocurrió alrededor de las 17:15 horas cerca del Puente de Piedra de Toro. A pesar de los esfuerzos de reanimación por parte de agentes y personal sanitario, no pudieron salvarla. Testigos confirmaron que la niña cayó accidentalmente. El caso ha sido judicializado y está bajo la supervisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toro.

Una joven de 13 años ha muerto ahogada este domingo por la tarde en Toro (Zamora) tras caer accidentalmente al río Duero y ser arrastrada por las aguas, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora y del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.15 horas en el entorno del Puente de Piedra de Toro, hasta donde se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Toro, junto a personal sanitario que ha intentado reanimar sin éxito a la víctima, además de una ambulancia y un helicóptero de Emergencias.

Cuando el 1-1-2 fue alertado del suceso, la niña se encontraba ya en la orilla del río, inconsciente y aunque se practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, entre otros, por agentes de la Guardia Civil que llegaron al lugar, no se consiguió que sobreviviera.

Testigos del suceso indicaron que la niña cayó accidentalmente al río Duero y fue arrastrada por las aguas, según han detallado fuentes del Instituto armado, que han precisado que el deceso se ha judicializado y se ha hecho cargo de él el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toro.

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