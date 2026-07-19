Ahora

EN DIRECTO

Final del Mundial 2026: España - Argentina

En el Puente de Piedra

Muere ahogada una joven de 13 años tras caer accidentalmente al río Duero en Toro, Zamora

¿Qué ha pasado? El suceso ha tenido lugar sobre las 17.15 horas en el entorno del Puente de Piedra de Toro, hasta donde se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Toro, junto a personal sanitario que ha intentado reanimar sin éxito a la víctima.

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl. Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una joven de 13 años ha muerto ahogada este domingo por la tarde en Toro (Zamora) tras caer accidentalmente al río Duero y ser arrastrada por las aguas, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora y del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.15 horas en el entorno del Puente de Piedra de Toro, hasta donde se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Toro, junto a personal sanitario que ha intentado reanimar sin éxito a la víctima, además de una ambulancia y un helicóptero de Emergencias.

Cuando el 1-1-2 fue alertado del suceso, la niña se encontraba ya en la orilla del río, inconsciente y aunque se practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, entre otros, por agentes de la Guardia Civil que llegaron al lugar, no se consiguió que sobreviviera.

Testigos del suceso indicaron que la niña cayó accidentalmente al río Duero y fue arrastrada por las aguas, según han detallado fuentes del Instituto armado, que han precisado que el deceso se ha judicializado y se ha hecho cargo de él el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Final del Mundial 2026, en directo | La alineación de España: De la Fuente apuesta para la final por el mismo once que ganó ante Francia
  2. Sánchez destaca que la Selección representa "los valores que definen a España": "Confía en el talento colectivo para ganar"
  3. Reyes Maroto gana las primarias del PSOE de Madrid y repetirá como candidata para la Alcaldía en 2027
  4. El incendio de La Mierla continúa en nivel 2 y descontrolado: hay 16.000 hectáreas afectadas y 21 municipios evacuados
  5. Irán eleva la ofensiva: ataca Kuwait y Baréin y amenaza a EEUU con una respuesta "contundente y devastadora"
  6. Grasa de cadáver como relleno: la nueva técnica entre los famosos para paliar los efectos del Ozempic