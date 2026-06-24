Miguel Ángel Campos, sobre el nuevo informe de la UDEF: "Es muy preocupante para el futuro de Zapatero"

La aparición de una sociedad interpuesta, Focus Social Research, es una de las claves del informe de la UDEF, según Miguel Ángel Campos, quien sostiene que este hallazgo explica algunas de las preguntas más llamativas del juez Calama a José Luis Rodríguez Zapatero.

Miguel Ángel Campos, periodista de la 'Cadena SER', ha analizado en Al Rojo Vivo el informe de la UDEF que apunta a la presunta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en favor del grupo empresarial Gloria ante las autoridades bolivianas. A su juicio, el contenido de la investigación resulta "muy significativo y muy preocupante para el futuro y los intereses" del expresidente del Gobierno.

Campos ha destacado que uno de los elementos clave del informe es la aparición de una sociedad interpuesta, Focus Social Research, cuyo papel ayuda a entender algunas de las preguntas formuladas por el juez Calama durante el interrogatorio a Zapatero. "Ahora sabemos por qué el juez le preguntó específicamente por esta empresa, pese a que ni siquiera aparecía en el auto", explica. Según relata, el expresidente respondió entonces que desconocía el motivo de esa cuestión, pero el magistrado ya disponía, al menos de forma verbal, de información facilitada por la UDEF sobre la operación.

De acuerdo con el análisis del periodista, los investigadores sostienen que la empresa fue contratada formalmente para realizar trabajos de consultoría y asesoramiento que, en realidad, nunca llegaron a prestarse. Su intervención se habría limitado a dos momentos concretos: la firma del contrato y el cobro de los 200.000 euros finales. "Lo que aprecia la UDEF es una labor de intermediación en favor del grupo Gloria ante el Gobierno boliviano al más alto nivel", señala Campos, citando contactos con la Presidencia, varios ministerios y la Procuraduría General del Estado.

Según esta hipótesis, esa actuación habría estado encaminada a influir en un litigio que enfrentaba a la compañía con el Estado boliviano por una condena de 107 millones de dólares. Campos recuerda que finalmente el Tribunal Constitucional de Bolivia acordó aplazar la ejecución de esa resolución, un desenlace que los investigadores vinculan con las gestiones descritas en el informe.

Respecto a la declaración prevista para el próximo día 21 de Julio Martínez, considerado una pieza relevante en la investigación, Campos sostiene que será una comparecencia clave para el desarrollo de la causa. El juez, explica, está a la espera de un informe ampliado de la UDEF que complete el análisis de las intervenciones telefónicas y permita avanzar en nuevas citaciones, incluidas las de las hijas de Zapatero y la empresaria Gertrudis.

"Antes de eso van a declarar otros integrantes de la trama, y el más relevante es Julio Martínez", apunta el periodista. A su juicio, la gran incógnita será conocer si mantiene que todas las actuaciones respondían a trabajos legítimos de asesoría o si, por el contrario, reconoce que las funciones desempeñadas fueron distintas de las que figuraban formalmente en los contratos investigados.

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