En la manifestación de la semana pasada en Ferraz para mostrar el apoyo de los socialistas a Pedro Sánchez, Diana Morant afirmó que "no pueden ganar los malos", a lo que añadió que "los malos son los que no reconocen el resultado de las urnas". "Los malos son los que, pese a no ganar en las urnas, lo que hacen es embarrar y jugar con un juego sucio antidemocrático. No pueden volver a ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas", manifestó la ministra.

Por su parte, Reyes Maroto defendió que el PSOE "siempre ha estado en la parte buena de la historia". "No necesitamos el fango y la crispación, porque nosotros queremos hacer política útil, y eso es lo que le pedimos también a la derecha y a la ultraderecha", declaró a José Yélamo la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Tras escuchar estas declaraciones, la periodista Pilar Gómez expresó que no tendría "ningún problema si esas palabras las hubieran pronunciado militantes de base o un diputado", pero dijo que lo han dicho "ministros de los buenos". "Cuando tú llegas a Moncloa, tienes que gobernar para los que te han votado y para los que no te han votado, y me parece que en esta exaltación del presidente hay que respetar a la gente que no vota al PSOE", defendió Gómez.

Para la periodista, "la ministra dijo algo muy preocupante, que es como que todo el mundo que no apoye al presidente es una persona que no defiende la democracia". "Esto no pueden decirlo unos ministros, porque tienen que gobernar para que el que ha votado a PP, a Vox o a Sumar", señaló.