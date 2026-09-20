El mensaje de los agredidos por ultras en Oviedo a Abascal: "Todos juntos vamos a pararles los pies a los fascistas"

Rubén, uno de los agredidos, ha expresado que "hay una luz en Asturias que aparta las sombras del franquismo y del fascismo que destila el señor Abascal".

Jorge y Rubén, las dos víctimas de la agresión ultra en Oviedo, han expresado en laSexta Xplica que están "magullados" pero a la vez "bastante enteros para la paliza" que sufrieron. "Las imágenes son muy claras y se puede ver cómo ocho personas golpean hasta pegarnos en el suelo puñetazos y patadas en la cabeza de forma reiterada, en mi caso, hasta quedarme inconsciente y se puede ver en las imágenes cómo me siguen pegando patadas en la cabeza cuando ya estoy inconsciente. Es una agresión que como médico puedo decir que podría habernos costado la vida", ha manifestado Jorge.

Así, ha lamentado la "vileza de alguien que viendo estas imágenes se niega a condenar la violencia", en referencia a Abascal y al alcalde de Oviedo. "Si esto le hubiera ocurrido al señor Abascal o a los nietos del alcalde de Oviedo, seríamos los primeros en condenarlo desde AMA Asturies", ha asegurado.

De esta forma, Jorge ha querido lanzar un mensaje al líder de Vox: "Se han llenado las calles de Oviedo de gente que ha salido a decir que somos muchos más que los que quieren violencia en las calles; queríamos decirle que no le tenemos miedo, que somos muchos más, que lo que defiende la violencia y el odio es minoritario en Asturias y que todos juntos aquí vamos a pararles los pies a los fascistas".

En la misma línea, Rubén ha subrayado que "miles de personas" les han acompañado "para decir alto que es más la gente que quiere una convivencia democrática, la defensa de los derechos humanos, un mundo más justo, más igualitario, más inclusivo y más diverso". "Está meridianamente claro que queremos expulsar al odio y a la violencia de nuestras calles", ha añadido.

Para acabar, Rubén ha declarado que "hay una luz en Asturias que aparta las sombras del franquismo y del fascismo que destila el señor Abascal". "Sus ideas y su propuesta política ya fue derrotada en la historia muchas veces y lo volveremos a hacer", ha concluido.

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