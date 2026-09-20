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Baltasar Garzón, sobre los migrantes de Ceuta: "Algunos políticos les están señalando con una inhumanidad que da vergüenza"

El exmagistrado ha defendido que "no se puede decir que se devuelva a los migrantes y se vayan en las condiciones que sea". "Hay menores no acompañados y hay unos trámites necesarios en la ley", ha destacado.

Garzón sobre Ceuta

Baltasar Garzón ha hablado sobre la crisis migratoria en Ceuta y ha expresado que comprende "la incomodidad de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta". "Es necesario entender que la situación de la noche a la mañana les ha cambiado absolutamente sus vidas y tienen una incomodidad que es comprensible", ha manifestado.

Sin embargo, Garzón ha criticado que "algunos políticos señalen" a los migrantes "como seres degradados, con una inhumanidad que da vergüenza". "Están en unas condiciones inhumanas y no se puede tildar a personas que buscan un espacio mejor diciéndoles que no quieren trabajar. Es que para que puedan trabajar tendrán que ver dónde y cumplir la normativa", ha subrayado.

En la misma línea, el exmagistrado ha defendido que "lo que no se puede decir es que se les devuelva y se vayan en las condiciones que sea". "Hay menores no acompañados y hay unos trámites necesarios en la ley", ha destacado, al tiempo que ha declarado que "lo que hay que hacer es unir fuerzas por una vez y que asumamos que esto es una cuestión de Estado, que no es cuestión del Gobierno en exclusiva, ni del PP, de Vox o Sumar, sino que es un problema de Estado".

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