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Baltasar Garzón, crítico con Aznar: "Acusar al presidente del Gobierno de traición me parece una aberración"

El exmagistrado considera que Aznar "mejor haría callándose", ya que, ha defendido, "tiene que tener una prudencia" al tratarse de alguien "que ha sido presidente y tiene una historia y una mochila muy definida".

Garzón critica a Aznar

Baltasar Garzón ha defendido que "hay que dejar a la autoridad judicial que investigue" lo ocurrido en Ceuta. "Es muy difícil instruir causas penales cuando, por ejemplo, se cuestiona la imparcialidad de la jueza y esa imparcialidad se cuestiona porque se ha dejado de investigar, por ejemplo, el conocimiento previo del informe policial, que desencadenó toda una catarata de debates y de acusaciones políticas", ha expresado.

En la misma línea, el exmagistrado ha afirmado que "hay un escenario penal que tiene que llevarse adelante", aunque ha reconocido que ve "sumamente difícil que pueda producir resultados concretos en el marco de la investigación y de la calificación jurídica que se ha elegido, porque eso implicaría acreditar que ha habido agentes extranjeros que han producido esa dinámica".

Así, ha criticado a Aznar por "acusar al presidente del Gobierno de traición", lo que considera "una aberración". "Mejor haría callándose", ha opinado, a lo que ha apostillado que no es que "defienda al presidente del Gobierno", pero cree que alguien que ha sido líder del Ejecutivo "tiene que tener una prudencia a la hora de hablar".

"Que yo hable, tiene una trascendencia chiquitita, pero que lo diga José María Aznar, que ha sido presidente con una historia y con una mochila muy definida, tiene otra trascendencia y deberíamos de calmar y pacificar", ha manifestado el exjuez, quien ha criticado "la política del titular, del escaparate y de las frases hechas de unos contra otros". "¿Queremos solucionar el problema de Ceuta?. Vamos a poner todos los elementos que son necesarios en marcha, cada uno en nuestro ámbito", ha declarado.

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