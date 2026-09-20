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Originado en una habitación

Muere una persona y 18 resultan heridas en el incendio en una residencia de Pamplona

Los detalles El fuego se ha producido en una habitación de Padre Menni, un centro de referencia en Navarra en la atención a pacientes con enfermedades mentales.

Incendio en una residencia de Pamplona Incendio en una residencia de PamplonaAgencia EFE
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Una mujer de 56 años ha fallecido y 18 personas han sido trasladadas al hospital a consecuencia de un incendio declarado en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

Uno de los heridos, un varón de 62 años, se encuentra en la UCI y otras dos personas se encuentran en reanimación estables, según informan fuentes del departamento de Salud, que apuntan que el resto de personas atendidas presentan intoxicaciones por humo de carácter leve. Seis de las personas que han requerido asistencia médica son trabajadores del centro en el que se ha declarado el fuego.

Como medida preventiva y ante la imposibilidad de que los residentes pasen la noche en la residencia, han tenido que ser reubicadas alrededor de 50 personas.

Tras el suceso, se han desplazado al lugar dotaciones de Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, así como un amplio dispositivo sanitario compuesto por dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), seis ambulancias de soporte vital básico (SVB) y un equipo médico. Además de los medios movilizados, se ha montado en el lugar una carpa logística de Bidean (sociedad pública de transporte sanitario de Navarra).

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo, aunque por el momento se desconocen las causas del incendio.

La clínica psiquiátrica Padre Menni, de las Hermanas Hospitalarias, es un centro de referencia en Navarra en la atención a pacientes con enfermedades mentales.

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