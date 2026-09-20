Baltasar Garzón, sobre la "trama" del ático de Ayuso: "Resulta sospechosa; es muy fácil contar la verdad y muy difícil definir la mentira"

El exjuez ha señalado que "el fiscal y el juez tienen que valorar si ha habido una desviación de fondos públicos". "Es todo absurdo. ¿Cómo vas a comprar un ático, un piso o un trastero si no vas a verlo?", ha expresado.

Baltasar Garzón ha hablado sobre el ático de Ayuso y ha señalado que "el fiscal y el juez tienen que valorar si ha habido una desviación de fondos públicos, una malversación de caudales públicos". "Aparentemente, resulta sospechosa toda la trama. Es muy fácil contar la verdad y muy difícil definir la mentira cuando, además, te vas atropellando una vez detrás de otra. Y aquí lo que parece es que se ha querido ocultar la propia no comparecencia del responsable de la empresa", ha expresado el exjuez.

Para Garzón, "es todo absurdo". "¿Cómo vas a comprar un ático, un piso o un trastero si no vas a verlo? Si alguien en tu nombre o por ti mismo lo compras, vas, lo compruebes, discutes los precios, etc. A no ser que sea con fondos o caudales públicos, que se difumina el sentido de la propiedad y como es de lo público, no me importa tanto lo que se haga. Y es precisamente ahí donde está uno de los errores mayúsculos. El bien público, los fondos públicos, exigen una mayor honestidad y una mayor transparencia y exigibilidad por parte de los responsables públicos", ha manifestado.

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