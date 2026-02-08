Mario Saavedra: "Trump está haciendo ingeniería del terror con el ICE; está asustando a tantos que se están autodeportando"

El periodista destacó en laSexta Xplica que "uno de los objetivos de Trump es hacer América blanca de nuevo y sus bases le han pedido que expulse a cuantos más pieles oscuras pueda".

Mario Saavedra, periodista de 'El Periódico' afirmó en laSexta Xplica que "uno de los objetivos de Trump es 'blanquear América', hacer América blanca de nuevo", ya que, según señaló Saavedra, "en los años 80, el 80% de los estadounidenses eran descendientes de europeos, anglosajones y blancos y ahora la cifra ronda el 57%, por lo que sus bases le han pedido que expulse a cuantos más pieles oscuras pueda".

Para ello, subrayó el periodista, "está haciendo ingeniería del terror con el ICE". "Está asustando a tantos que se están incluso autodeportando. Incluso dos millones de personas, ha llegado a decir Trump, se han autodeportado por el terror de vivir en estas circunstancias", lamentó el periodista.

Por otro lado, Mario Saavedra destacó a "la resistencia". "La resistencia son la revolución de los silbatos, tiendo a llamarlo yo, y que bebe de una tradición muy asentada de lucha por los derechos civiles que casi lo inventaron los americanos. Hablamos de las protestas por Vietnam, que fueron una parte imprescindible para que terminara, Martin Luther King....", expresó, al tiempo que pronosticó un "choque de titanes que vamos a ver desarrollarse en los próximos meses".

En lo referente a las elecciones, el periodista de 'El Periódico' considera "muy importante poner el foco, por ejemplo, en Georgia". "No sé si recordáis que a Donald Trump le tenemos grabado durante una hora hablando por teléfono con el responsable del estado de Georgia y diciéndole que le buscase 11.000 votos, que eran los que necesitaba para ganar", recordó Saavedra, quien apuntó que lo que han han hecho ahora "es una redada del FBI con la directora de inteligencia para incautarse de todos esos votos".

"Algo están tramando. Están preparando un relato para, si ganan, no pasa nada, pero si pierden, hay tongo. ¿Por qué ha dicho Trump que deberían federalizarse las elecciones en 15 estados? Porque esos 15 estados son los que probablemente harán que pierda la Cámara de Representantes", concluyó.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.