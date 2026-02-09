Urquizu explica por qué Alvise "le ha hecho una mala fiesta a Vox" en Aragón: "Con sus votos podía haber sacado un 20%"

El politólogo asegura que el partido de Santiago Abascal "podría haber sacado un resultado extraordinario" de no ser por los 28.000 votos de Se Acabó la Fiesta que se han quedado sin representación.

Alvise Pérez ha destrozado los resultados electorales de Vox. Es el análisis de Ignacio Urquizu tras las elecciones de Aragón. Unos comicios en los que Vox ha doblado sus resultados respecto a 2023, pasando de siete a 14 escaños y multiplicando la influencia que sus votos tendrán en la formación del próximo Gobierno.

El politólogo explica que este brutal resultado del partido de Santiago Abascal se debe a que sus postulados concuerdan con los reclamos de los ciudadanos de las provincias más despobladas: "Vox tiene un programa muy rural con un electorado con muchos apoyos entre los agricultores".

No obstante, sostiene que el resultado de Vox podría haber sido mucho mejor de no ser por el voto que se ha ido a Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador ultra Alvise Pérez, y que se ha quedado sin representación: "Se acabó la fiesta ha sacado un 2,74% y casi 18.000 votos, si eso hubiera ido a Vox, habría sacado más de un 20%".

"Se Acabó la Fiesta le ha hecho una mala fiesta hoy a Vox, que podría haber sacado un resultado extraordinario", ha aseverado Urquizu para concluir.

