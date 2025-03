María Jesús, hija de un fallecido en las residencias de Madrid: "No tienen respeto por las 7.291 víctimas"

"La cifra es la que es, le guste o no a Ayuso"

María Jesús Valero ha hablado en laSexta Xplica. Lo ha hecho después de estar en la Asamblea de Madrid. Después de escuchar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad. Es Valero hija de una víctima en las residencias de la capital de España durante el covid, y en el programa de José Yélamo deja una cosa clara a la dirigente popular: "Le guste o no, la cifra es 7.291".

"Quiere cambiarla. Quiere adornarla de otra manera, a su conveniencia. Es una deshumanización que usa con los familiares. Pero esa es la cifra. Es indignante escucharla y mirar a los familiares con ese tono chulesco", dice María Jesús.

Y habla de sus sensaciones en la Asamblea: "Es lo mismo. Es rabia. Sobre todo el dolor de que ella siga así. Que siga retorciéndonos el dolor. Los grupos políticos nos están apoyando, y nos vamos a seguir apoyando en ellos. Son el pueblo. Son los representantes de los ciudadanos madrileños, pero no somos marionetas".

"Da miedo que este Gobierno siga sin reconocer su equivocación. Después del jueves, del documental, a la ciudadanía se nos ha dado un empujón de esperanza. Vamos a lograr justicia", cuenta.

Valero le cuenta a Yélamo su experiencia en esos días con su padre en la residencia: "Me sigue doliendo como el primer día. Ahora más, porque es firme lo que nos han dicho psicólogos, enfermeras y médicos. Ha estado agonizando. Si lo llevan al hospital no sabemos si ese era su día, pero sí que era su día de morir dignamente".

"Ayuso sigue a las ascuas de las mentiras y de los bulos. No tienen respeto por los 7.291 muertos. Víctimas, queremos que se les llame víctimas. Fueron víctimas de unos protocolos. De haber estado las residencias medicalizadas no se hubieran muerto así. El IFEMA será un hito, por no haber atendido a los más vulnerables", expresa para terminar.