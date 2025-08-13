Jorge Calabrés, sobre las memorias del rey emérito: "Si viene a presentarlas, manchará el buen reinado de Felipe VI"

El periodista sostiene que el actual monarca "ha conseguido limpiar la imagen de la monarquía tras los últimos años del rey Juan Carlos" y, por ello, considera que la Casa Real no permitirá que el emérito venga a presentar su libro.

Jorge Calabrés, jefe de investigación de El Español, ha analizado la figura del rey emérito, a quien, según dijo, "está obsesionado con morir en España y recibir ese reconocimiento". En su opinión, el funeral de Juan Carlos I "debería ser un funeral de Estado", ya que "no podemos obviar el papel que ha tenido en nuestra historia, en la democracia y en lo que somos ahora". Sin embargo, ha matizado, "otra cosa es el final de su reinado y, sobre todo, sus últimos años".

Además, el periodista se ha referido a la preocupación existente en la Casa Real ante la posibilidad de que el rey emérito regrese el 12 de noviembre, fecha en la que está prevista la publicación de sus memorias y apenas diez días antes del 50.º aniversario de la monarquía parlamentaria en España. Calabrés considera que "no va a venir, no le van a dejar venir". Según explicó, la Casa Real sería la primera en advertirle que "no puede hacer un acto público para la presentación de un libro", ya que, de hacerlo, "mancharía el buen reinado que está llevando Felipe VI".

Para el periodista, el actual monarca "ha conseguido limpiar la imagen de la monarquía después de lo que todos conocimos en los últimos años del rey Juan Carlos" y se ha convertido en "el mejor baluarte para que la institución siga en España".