María González, tras acoger en su casa a una familia desahuciada: "La empresa de desokupación le robó sus cosas y rompió las fotos de sus nietas"

María González iba a coger a las perritas de Gladys después de sufrir un desahucio, pero, tras conocer su dura historia, decidió acogerla también a ella, a su hijo menor y a su marido: "Hasta que encuentren otra, mi casa es su casa".

La activista María González explica en el plató de laSexta Xplica cómo acogió a Gladis, presente en el plató, y a su familia tras ser desahuciados: "Me da pena porque a ustedes (los rentistas) les está faltando más bajar a la calle ver lo que está pasando con las familias de este país porque no lo saben", afirma rotunda la activista, que se emociona al hablar de las "decenas de miles" de familias en España que son desahuciadas por el problema de la vivienda y los especuladores.

"Cuando vi el desahucio de Gladis, fue con la caída de las prórrogas de los alquileres, me iba a quedar con sus perritas y cuando Gladys trajo a sus perritas me contó su caso... que tuvo que aguantar un año empresas de desokupación, no pudo sacar sus cosas de la vivienda, la empresa de desokupación le robó todo lo que tenía de valor y hasta le rompió las fotos de sus nietas", explica María.

"Yo le he dicho que hasta que encuentren, mi casa es su casa, sabe que en mi casa tiene a su familia", insiste María González, que critica que el desahucio de la mujer "fue con la caída de las prorrogas de los alquileres": "Gladis tuvo que aguantar un año a empresas de desokupación, no pudo sacar sus cosas de la vivienda, la empresa de desokupación le robó todo lo que tenia de valor y le rompió las fotos de sus nietas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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