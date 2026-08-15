Una activista estalla contra los especuladores: "Esto se acaba con la huelga de alquileres, dejando de pagar y okupando viviendas"

María González, activista, estalla contra los propietarios que especulan con las viviendas: "La gente no puede pagarlos, es un problema de inquilinos contra propietarios y eso se acaba con la huelga de alquileres".

María González, activista, habla del problema de la vivienda en España y se emociona al hablar de los desahucios que ha vivido: "No eran chavales, eran personas de 50 años que ahora están en la calle". Por eso, la activista se muestra muy crítica con los propietarios que afirman que el problema no es "entre inquilinos y caseros": "¿Perdona?, ¿quién está poniendo los alquileres a 1.600 euros?, ¿es el estado?, los están poniendo ustedes, dejen de echarle la culpa a gente que no tiene nada que ver".

"La gente no puede pagarlos, es un problema de inquilinos contra propietarios", asegura rotunda González, que defiende que "el problema "La gente no puede pagarlos y el problema se acaba con la huelga de alquileres, dejándolos de pagar y okupando las viviendas".

Por eso, insiste en que "cada vez que venga a este plató" va "a decir que hay que ocupar esas viviendas", asegura la activista en el vídeo.

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