Margallo asegura que cualquier salida de Trump al conflicto con Irán es "muy mala": "Se ha metido en un callejón que tiene muy difícil salida"

El exministro de Asuntos Exteriores no ve una salida positiva para Estados Unidos a su conflicto en Oriente Medio, incluso si acaba cumpliendo sus objetivos.

Estados Unidos, en colaboración con Israel, siguen en su ofensiva contra Irán para acabar con el régimen ayatolá. José Manuel García-Margallo, en laSexta Xplica, ha asegurado que Donald Trump tiene "muy mala salida" de este conflicto sea cual sea el resultado.

"La salida de Trump es muy mala en los dos casos. Si quiere terminar pronto tiene que organizar una carnicería en la que habrá también muertos estadounidenses", ha apuntado.

"Y si tienen que retirarse sin haber conseguido sus objetivos, cualquiera sean estos. El sentar a Irán para cerrar un acuerdo nuclear, destrucción del país, buscar una figura tipo Delcy Rodríguez dentro del régimen que pudiera garantizar un acuerdo favorable para EEUU e Israel", ha proseguido.

Porque para el exministro de Asuntos Exteriores, el presidente de Estados Unidos "se ha metido en un callejón que tiene muy difícil salida para él sea cual sea la duración del conflicto y su final".

