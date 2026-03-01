Borrell alerta sobre la reacción de Irán: "Tiene misiles de largo alcance y va a utilizar su capacidad de respuesta"

El exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores ha afirmado que "a Estados Unidos, cada vez que ha querido hacer un cambio de régimen, le ha salido muy mal", tras lo que ha señalado que va a haber una respuesta de Irán: "Cualquier país atacado, si puede, se defiende", ha declarado.

Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha advertido sobre cuál va a ser la reacción de Irán tras los ataques sufridos por EEUU e Israel. "Irán no tiene la bomba, ni la va a poder tener, ni la podría haber tenido. El discurso de que están haciendo eso para evitar el peligro nuclear que representa Irán es como las armas de destrucción masiva de la época de la invasión de Irak" ha subrayado Borrell.

Sin embargo, el exalto representante de la UE ha destacado que "aunque el programa nuclear iraní está muy tocado y no funciona", tiene "capacidades balísticas, misiles de largo alcance", por lo que "tiene una cierta capacidad de respuesta, y la va a utilizar". "¿Cómo no la va a utilizar? Algunos europeos le piden a Irán que no conteste a los ataques, pero que pongan un poco los pies en el suelo, porque cualquier país atacado, si puede, se defiende", ha manifestado.

Además, Borrell ha subrayado que Irán "es un régimen muy jerarquizado, muy estructurado, que lleva más de 40 años, por lo que el hecho que que caiga la figura más alta, que era un señor ya muy anciano, no hace caer al régimen". "Por supuesto, todo demócrata se alegrará de que caiga un régimen como el de los ayatolás, pero a Estados Unidos, cada vez que ha querido hacer un cambio de régimen, le ha salido muy mal. Le salió muy mal en Afganistán, le salió muy mal en Irak y está por ver cómo le puede salir aquí", ha concluido.

