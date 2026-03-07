González Laya defiende que la postura del Gobierno sobre la guerra de Irán es "coherente con nuestras obligaciones internacionales"

La exministra de Asuntos Exteriores ha señalado que "España, como otros países de la UE, ha dicho claramente que no quiere entrar en una guerra ofensiva y que no va a permitir, por lo tanto, el uso de bases militares en su territorio para acciones ofensivas".

Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, ha salido en defensa de la postura del Gobierno en lo referente al conflicto de EEUU e Israel con Irán, señalando que "España, como otros países de la Unión Europea, ha dicho claramente que no quieren entrar en una guerra ofensiva, que no va a permitir, por lo tanto, el uso de bases militares en su territorio para acciones ofensivas".

"No quieren participar en esta guerra, insisto, porque creen que esta guerra no es una guerra que apoye a sus ciudadanos", ha expresado, a lo que ha añadido que "a la vez, los países miembros de la Unión Europea, y España no es una excepción, tienen compromisos con sus aliados en la OTAN, a los que sí honra".

En este sentido, ha puesto el ejemplo de "Turquía, donde tenemos una batería de Patriots instalada, una batería española, que ayuda a Turquía a repeler los ataques de Irán" o el de Chipre, "un país que no forma parte de la OTAN, pero sí forma parte de la Unión Europea". "Se busca enviar una fuerza y proyectar una fuerza con el objetivo de disuadir cualquier ataque sobre el territorio de la Unión Europea", ha defendido.

De esta forma, Arancha González Laya ha expresado que le parece "coherente" la postura del Ejecutivo "con lo que son nuestras obligaciones internacionales". "Y me parece coherente con lo que están haciendo otros países de la Unión Europea", ha apostillado.

