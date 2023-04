El programa laSexta Xplica contó la noche del sábado con el emotivo testimonio de David Montejano, un maestro de 44 años soltero que vive de alquiler junto a su hijo. En varias ocasiones ha intentado conseguir una hipoteca, pero diversos obstáculos han hecho imposible que se cumpla su deseo -hasta el momento-.

Al no disponer del dinero para la entrada le piden un avalista. "En este momento no tengo a nadie que me pueda avalar", relató Montejano, quien también confesó sentirse preocupado por la edad ya que hace dos años le dijeron en el banco que es "mayor".

Ante este panorama está creando una empresa junto a su hijo, como se puede observar en el vídeo situado sobre estas líneas. Espera así conseguir unos ingresos que les permita, ya sea a cualquiera de los dos, lograr el acceso a la ansiada vivienda.