Maestre, sobre los "tiempos" de la Justicia: "Begoña Gómez va ir al banquillo ya, mientras casos del PP llevan dos décadas sin juzgarse"

La portavoz de Más Madrid no cree que sea causalidad que haya casos que se juzgan rápido y otros que tardan hasta décadas en resolverse. "El 'pequeño Nicolás' no va a entrar en la cárcel por la dilación indebida en su procedimiento", ha criticado.

Rita Maestre ha reflexionado en laSexta Xplica sobre los "tiempos" de la Justicia y ha señalado que "Begoña Gómez se va a sentar en el banquillo ya y, sin embargo, han pasado ocho años de instrucción sin juicio desde el 'caso Montoro', ocho años en los que aún nadie se ha sentado a rendir cuentas por supuestamente utilizar un bufete de abogados siendo exministro para favorecer a algunas empresas".

Además, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha subrayado que han pasado "nueve años sin juicio del 'caso Lezo". "Recordemos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid le metieron la cárcel por robar de forma tan clara que entró directo y, aún así, han pasado nueve años y ese juicio sigue sin realizarse, como Gürtel y como las piezas principales de Púnica", ha criticado.

Para Maestre, todo esto "no es causalidad". "Y tampoco creo que podamos vivir en una especie de pensamiento políticamente correcto en el que no se puede decir lo que es evidente a los ojos de la gente y que se puede ver con datos y es que hay algunas cosas que tardan muchísimo tiempo en ser juzgadas", ha manifestado, tras lo que ha destacado el caso del 'pequeño Nicolás'.

"El 'pequeño Nicolás' va a acabar sin entrar a la cárcel por la dilación indebida que ha habido en su procedimiento después de haberse pasado años utilizando, por ejemplo, a la Policía Nacional o al CNI para hacerse pasar por ellos. Y este tipo se va a ir de rositas después de años, como muchos de los casos, repito, del Partido Popular, que siguen casi dos décadas después sin juzgarse. Yo no creo que sea casualidad", ha concluido.

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