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El juez Bermúdez responde a Óscar Puente por sus palabras sobre la Justicia: "No es una 'casualidad, ni irónica ni no irónica"

El magistrado, en el programa, ha criticado el uso que los políticos dan acerca de las decisiones judiciales. "Es cansino", afirma.

El juez Bermúdez responde a Óscar Puente: "Sus declaraciones me parecen estúpidas"

El juez Bermúdez ha respondido a las dudas de Óscar Puente sobre la Justicia y, en concreto, a la decisión en el caso de Begoña Gómez justo el mismo día en que Europa dio el visto bueno a la ley de amnistía. "Sus declaraciones me parecen estúpidas", ha afirmado el magistrado.

Palabras que, posteriormente, ha matizado el magistrado con un mensaje en el programa, afirmando que su intención no era ofender y que quizá fuese una expresión "excesiva".

"Es que no es verdad y menos entre la Justicia europea y la española. No es una 'casualidad, ni irónica ni no irónica", ha expresado el magistrado en laSexta Xplica.

El juez Bermúdez, en ese sentido, afirma que "un tema con otro no tienen nada que ver".

"Que al señor Puente le convenga que Europa diga una cosa y que un tribunal español diga otra... Es cansino que los políticos usen la Justicia de forma torticera", ha concluido.

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