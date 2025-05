Maestre repasa los nombres detrás de las asociaciones de la manifestación de Colón: "Mayor Oreja, Macos de Quinto..."

"No engañemos a la gente"

Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la manifestación de Colón a la que han asistido varios miembros del PP y Vox. La concentración ha sido convocada por diferentes asociaciones y plataformas, y el periodista y escritor ha analizado los nombres que hay tras las mismas.

Nombres vinculados al PP y a Vox: "Convoca la sociedad civil... Convocan los partidos por esas asociaciones y plataformas. Ves los convocantes y sus miembros: Mayor Oreja, María San Gil, Marcos de Quinto, Vidal-Quadras..."

Y explica: "No, que no somos los partidos. Claro, tienen sus asociaciones y se retroalimentan. Para no convocar ellos son sus mismos miembros".

"Que pueden hacerlo, pero no digamos que es el pueblo organizado. Que son formaciones de ellos mismos. No engañemos a la gente", concluye.