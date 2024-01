José Yélamo entrevista a Macarena Olona en laSexta Xplica, donde habla de "la deriva de Vox": "Esa deriva exige hacer un ejercicio que nos separe del sectarismo y que nos permita analizar los hechos objetivos". "Y yo voy a hacer el mismo ejercicio que hago y voy a aplicar la misma técnica que aplico cuando soy abogada del estado y estoy en mis procesos judiciales para atravesar las cortinas de humo y rescatar la verdad sobre la base de sentar hechos objetivos", avanza.

Según defiende Olona, "han laminado la mitad del partido y han quitado de en medio a ala baluarte y rostros visibles, como Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso, Juan Luis Steegmann y Espinosa de los Monteros". A esto se suma que "en las generales perdió 19 escaños y todas las encuentras lo sitúan como cuarta fuerza y por debajo del 9% de estimación de voto, alcanzando apenas 20 diputados".

Además, "Abascal ha llamado a la insurrección contra la policía" y todo esto llega en un momento en el que el partido de extrema derecha apenas llena salones con "2.000 personas", cuando antes "desbordaba auditorios con 12.000 personas".

Macarena Olona también defiende su perfil político y asegura que no dejará de abrazar a sus bases, que "no tienen en militancia unas siglas concretas": "El proyecto es España, nunca voy a dejar de estar a su lado. Voy a seguir defendiendo lo que siempre he hecho, el estado de derecho y a nuestras fuerzas y cuerpos del estado", concluye.