Macarena Olona ha anunciado en laSexta Xplica que abandona la vida pública. "Hoy va a ser mi última intervención en los medios de comunicación. Paso a fundido negro", ha expresado la exdirigente de Vox, quien ha señalado que, en estos momentos, está "reincorporada como abogada del Estado ante la Audiencia Nacional" y asume unas responsabilidades.

En este sentido, Olona ha declarado que su "faceta político/pública haría que no pudiera desempeñar las responsabilidades" que tiene entre manos y que espera "asumir con la dedicación que es necesaria". "Aunque no es incompatible, no me hace sentir cómoda el trabajo que voy a desempeñar con una exposición pública continuada, aunque ya no era continuada", ha manifestado.

Así, la expolítica ha contado que ha llegado al plató "con ganas de disfrutar de este fundido a negro". Sin embargo, Macarena Olona ha descartado el "acoso y las amenazas de muerte" que sufre en redes como el motivo de su retirada de la vida pública. "Yo cumplo con lo que siempre tengo claro, que es que el día que yo decidiese bajar la exposición pública sería porque yo lo decidiese y no porque hubieran podido conmigo", ha defendido.