Luis Castillo asegura que Garamendi "no representa a todos los empresarios": "Poner a Alcaraz de ejemplo no es lo correcto"

La sindicalista Afra Blanco aplaude al empresario Luis Castillo cuando se muestra en contra de las declaraciones del presidente de la CEOE. El representante de la Patronal Hotelera en Alicante entra en el debate de la brecha generacional en laSexta Xplica: "¿viven los jóvenes de hoy peor que los de antes?".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ponía de ejemplo hace unos días a Carlos Alcaraz para criticar la reducción de jornada, asegurando que su éxito se debe a la 'cultura del esfuerzo' y coronándole como a un héroe nacional. Unas declaraciones que no sientan demasiado bien entre algunos de los participantes de este debate de laSexta Xplica, entre ellos, al empresario Luis Castillo.

"Lo primero que quiero que quede claro es que Garamendi no representa a todo el empresariado. Poner a Alcaraz como ejemplo no es lo más acertado", dice al comenzar su intervención, recibiendo el aplauso de la sindicalista Afra Blanco.

El representante de la Patronal Hotelera en Alicante se mete de lleno a continuación en el debate que se genera en este programa: "¿viven los jóvenes de hoy peor que los de antes?". Él asegura que no sabía que era 'boomer' hasta que un día alguien le llamó así por Instagram. "¿Me está insultando?", confiesa que se preguntó, provocando las risas de los allí presentes, que reconocen el retintín en la palabra.

Castillo se enorgullece de decir que a sus 67 vive "la vida cañón", pero trabajando 70 horas a la semana. "Y mis hijos viven todavía más cañón que yo gracias a mis 70 horas semanales mientras mis padres se compraron una casa con dos bases fundamentales, ahorro y mucho esfuerzo y trabajo", añade.

A su juicio, "no hay una batalla generacional", sino "una diferencia en estas generaciones brutales". "Creo que la gente tiene que asumir rápido la situación que se vive para superar y ser felices y no hay que dar lo bueno por hecho", asegura, para poner después asegurar que para él, ir al cine era un privilegio y ahora se puede ir gratis con el bono joven. También destaca que el 80% de los usuarios de VTC son jóvenes de 16 a 34 años.

"¿Qué joven con 25 años no ha viajado en avión o tiene móvil?", se pregunta. "Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo. Vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo", pone sobre la mesa.

