La borrasca 'Francis' dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana

Los detalles El día más complicado será el domingo con una bajada de temperaturas que dejará máximas muy cercanas al cero en ciudades como Valladolid o Burgos.

La borrasca 'Francis', junto a una masa de aire ártica, traerá lluvias y nieve a España durante el fin de semana. El sábado, las lluvias serán generalizadas en la península, excepto en algunos puntos del Mediterráneo, siendo más intensas en el noroeste de Cádiz, donde se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado y se ha activado la alerta amarilla. También habrá avisos por oleaje en Galicia y viento en Canarias. El domingo, el temporal se intensificará con fuertes lluvias en Málaga, Murcia y el Golfo de Valencia, y nevadas en el este de Castilla y León, Pirineos, La Rioja, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Las temperaturas bajarán significativamente, con máximas muy bajas en el norte, mientras que en el sur serán más suaves.

Este sábado habrá lluvias generalizadas en toda la península salvo en algunos puntos del Mediterráneo. Eso sí, serán más intensas en el noroeste de Cádiz durante la tarde, donde se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y ha provocado la alerta amarilla. Además, el viento que se espera en el Mediterráneo puede hacer que sean algo más intensas en Comunidad Valencia y Cataluña.

Por otro lado, este sábado también hay avisos amarillos por oleaje en Galicia y fuerte viento en Canarias.

El domingo es el día en el que el temporal se intensifica. Lo vivirán con fuertes lluvias en Málaga, la Región de Murcia y en el Golfo de Valencia, aunque las precipitaciones serán las protagonistas en casi todo el país. También hay previsión de nevadas por la tarde en el este de Castilla y León, Pirineos, La Rioja, Aragón e interior de Cataluña y Comunidad Valenciana.

Unas lluvias y nevadas que vienen acompañadas por unas temperaturas que bajarán drásticamente. Las máximas serán muy bajas en el norte del país como el grado que se espera en Burgos o los tres previstos en Valladolid, ciudades en las que las mínimas serán bajo cero.

Mientras, en el sur las máximas serán más suaves rondando los 15 grados.

