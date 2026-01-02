Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal

¿Por qué es importante? A pesar de la lluvia y la posibilidad de nieve en el embalse del Cenajo, que amenazan con inundar la zona, los asistentes a la conocida como 'Big Fucking Party' tienen intención de seguir con la macrofiesta hasta Reyes.

La fiesta ilegal en el pantano del Cenajo, Albacete, podría durar hasta el día de Reyes, a pesar del control de la Guardia Civil que impide el acceso de más personas. Las condiciones meteorológicas adversas, con lluvia y posible nieve, no han disuadido a los asistentes, quienes mantienen sus planes. Un dispositivo de 300 guardias civiles intenta controlar la situación, pero sigue llegando gente. El Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno están preocupados por el temporal y la posible inundación, lo que complicaría la intervención de los servicios de emergencia. Unos 1.000 vehículos han llegado al lugar, aunque la cifra exacta de asistentes es desconocida. La fiesta se inició tras varios intentos de disolución por parte de la Guardia Civil.

A pesar de esto, los asistentes a la fiesta no tienen intención de cambiar de planes, según han contado varias personas a laSexta. Y aunque hay desplegado en la zona un dispositivo con cerca de 300 guardias civiles, sigue llegando gente a la rave.

Desde el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno han trasladado su preocupación por la llegada de gente así como por el temporal. La zona donde se ubica la conocida como 'Big Fucking Party' es muy cercana al pantano de Cenajo y podría llegar a inundarse.

Esta preocupación viene sobre todo debido a las complicaciones si tuvieran que acudir los servicios de emergencia y de rescate debido a la dificultad para acceder a la zona y por la falta de cobertura.

Según información de la Guardia Civil de primera hora de este viernes, unos 1.000 vehículos llegaron al embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, en la que hay entre 3.000 y 3.5000 asistentes.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madrugada del martes al miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde finalmente consiguieron comenzar la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre.

