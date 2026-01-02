Ahora

Se acerca un temporal

Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal

¿Por qué es importante? A pesar de la lluvia y la posibilidad de nieve en el embalse del Cenajo, que amenazan con inundar la zona, los asistentes a la conocida como 'Big Fucking Party' tienen intención de seguir con la macrofiesta hasta Reyes.

Más de mil vehículos se han congregado en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta rave con motivo del año nuevo, que durante la noche ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.
La fiesta ilegal en el pantano del Cenajo, en Albacete, amenaza con durar hasta el día de Reyes. La Guardia Civil controla que nadie más pueda acceder a la zona, pero ahora preocupa el tiempo para los próximos días. Se espera lluvia y es posible que también nieve.

A pesar de esto, los asistentes a la fiesta no tienen intención de cambiar de planes, según han contado varias personas a laSexta. Y aunque hay desplegado en la zona un dispositivo con cerca de 300 guardias civiles, sigue llegando gente a la rave.

Desde el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno han trasladado su preocupación por la llegada de gente así como por el temporal. La zona donde se ubica la conocida como 'Big Fucking Party' es muy cercana al pantano de Cenajo y podría llegar a inundarse.

Esta preocupación viene sobre todo debido a las complicaciones si tuvieran que acudir los servicios de emergencia y de rescate debido a la dificultad para acceder a la zona y por la falta de cobertura.

Según información de la Guardia Civil de primera hora de este viernes, unos 1.000 vehículos llegaron al embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, en la que hay entre 3.000 y 3.5000 asistentes.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madrugada del martes al miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde finalmente consiguieron comenzar la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre.

