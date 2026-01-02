Ni rubia, ni tonta: la rebelión de Marilyn Monroe contra todos los que quisieron hacerla pequeña

Marilyn Monroe en el Teatro de la Comedia de Londres el 11 de octubre de 1956.

Marilyn Monroe, a menudo encasillada como una rubia tonta, demostró ser una actriz talentosa y valiente. En la década de 1950, los actores estaban atados a contratos restrictivos con las productoras, y Monroe no fue la excepción con 20th Century Fox. Cansada de los abusos laborales y sexuales, se mudó a Nueva York, estudió actuación y fundó su propia productora para tomar control de su carrera. A pesar de las campañas en su contra, logró más sueldo y autonomía, sentando precedentes para otros actores. Su película 'Bus Stop', estrenada en 1956, marcó un cambio en Hollywood. Aunque murió en 1962, su legado perdura y en 2026 se conmemora el centenario de su nacimiento.

Marilyn Monroe no era rubia, no era tonta, era mejor actriz de lo que muchos quisieron ver y esta película que cumple ahora 70 años, 'Bus Stop', es más importante de lo que parece. Les explicamos por qué.

Por aquel entonces, los actores firmaban contratos blindados con las productoras, que les imponían qué películas hacer y por cuánto dinero. Marilyn Monroe tenía contrato con la 20th Century Fox, que la encasilló en el papel de rubia tonta por un sueldo pírrico.

Harta de los abusos laborales y también sexuales sufridos en el estudio, se trasladó de Los Ángeles a Nueva York, estudió interpretación y montó una productora para decidir sobre su carrera.

El estudio trató de amedrentarla y montó una campaña en su contra, pero Marilyn Monroe venció. Poco después consiguió más sueldo y más poder de decisión sobre su carrera, derechos de los que se beneficiaron después sus compañeros.

'Bus Stop', estrenada en 1956, fue la primera película que produjo ella misma y que tantas cosas cambió en el viejo Hollywood. Después estrenaría pocas más, ya que murió en 1962, con apenas 36 años.

'Vidas rebeldes' es la última película que rodó entera, mientras era torturada por el director, por su marido y guionista, Arthur Miller, y por sus propios fantasmas.

Este 2026 se celebra el centenario de su nacimiento, el de una gran mujer que se rebeló contra todos aquellos que quisieron hacerla pequeña

